В Украине введут новый сбор: Рада проголосовала за "налог на OLX"

В Украине введут налог на доходы с цифровых платформ. Верховная Рада в среду, 8 апреля, в первом чтении поддержала так называемый законопроект о "налоге на OLX".

Соответствующее решение поддержали 234 депутата, сообщает Суспільне. Этот закон является частью обязательств Украины перед Международным валютным фондом. Однако ко второму чтению его еще должны доработать.