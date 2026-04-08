8 апреля, 12:18
В Украине введут новый сбор: Рада проголосовала за "налог на OLX"
В Украине введут налог на доходы с цифровых платформ. Верховная Рада в среду, 8 апреля, в первом чтении поддержала так называемый законопроект о "налоге на OLX".
Какой налог введут в Украине?
Соответствующее решение поддержали 234 депутата, сообщает Суспільне.
Этот закон является частью обязательств Украины перед Международным валютным фондом.
Однако ко второму чтению его еще должны доработать.