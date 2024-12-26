В Украине выставили на продажу активы сразу 9 банков, которые ликвидируются

Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда банков, которые ликвидируются. Начальная цена лотов – 16,5 миллиарда гривен.

Цена лотов – более 16 миллиардов

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ. Продажа активов запланирована до 27 декабря в системе Prozorro.Продажи.

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"Начальная цена реализации всех лотов составляет около 16,5 миллиарда гривен. Из них на сумму почти 16,3 миллиарда гривен выставлено на продажу права требования по кредитам и на сумму 212,8 миллиона гривен – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства", - говорится в сообщении.

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 2,1 миллиона гривен, ценные бумаги за 0,3 миллиона гривен. Продажа активов банков запланирована в течение недели.

Перечень банков

ПАО Проминвестбанк – на общую сумму 15,8 миллиарда гривен, из которых с начальной ценой почти 15,7 миллиардагривень выставляются права требования по кредитам и 158,7 миллиона гривен – объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.

АО Банк Форвард – на общую сумму 466 миллиона гривен, из которых на 464 миллиона гривен выставляются права требования по кредитам и 2 миллиона гривен – объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.

ПАО КСГ Банк – на общую сумму 69,3 миллиона гривен. Из них на более 68,6 миллиона гривен выставляются права требования по кредитам, 0,5 миллиона гривен – дебиторская задолженность перед банком, 0,2 миллиона гривен – объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.

АО Мегабанк – на общую сумму более 42,2 миллиона гривен. Из них на 34,1 миллиона гривен выставляются права требования по кредитным договорам; на 7,8 миллиона гривен – объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства и 0,3 миллиона гривен – ценные бумаги.

АО Банк Сич – на общую сумму более 29,9 миллиона гривен. Из них на 20,9 миллиона гривен выставляются объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства и на 9 миллиона гривен права требования по кредитам.

АО МР Банк – с начальной ценой 22,5 миллиона гривен выставляются объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.

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АО Укрудинвестбанк – на общую сумму 15,0 миллиона гривен. Из них на 14,2 миллиона гривен выставляются права требования по кредитам, почти 0,8 миллиона гривен – дебиторская задолженность перед банком.

АО Айбокс банк – на общую сумму 9,9 миллиона гривен, из которых 8,4 миллиона гривен – права требования по кредитам, 0,8 миллиона гривен – дебиторская задолженность перед банком, 0,7 миллиона гривен – объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.

АО АКБ Конкорд – с начальной ценой 0,03 миллиона гривен выставляются объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.