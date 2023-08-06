Компания Zoom объявила об изменениях, которые могут повлиять на миллионы людей

Похоже, что рынок труда окончательно возвращается к предыдущему режиму работы. Важным сигналом об этом стало решение компании Zoom. Больше об этом – читайте дальше.

Одним из главных бенефициаров пандемии коронавируса была компания Zoom. Эта компания также стала эмблемой удаленной работы. Но, похоже, этот тренд подходит к концу.

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Компания Zoom приняла важное решение

Руководство Zoom призвало сотрудников возвращаться в офисы. В частности, работники, живущие в пределах 50 миль от офиса компании, теперь должны, по меньшей мере, два дня в неделю проводить на рабочем месте. Мол, структурированный гибридный подход – это самый лучший вариант для Zoom.

Как компания, мы находимся в лучшей позиции, чтобы использовать наши собственные технологии, продолжать внедрять инновации и поддерживать наших клиентов по всему миру,

– заявили в Zoom.

Напомним, что многие компании также потребовали, чтобы работники вернулись в офисы. Однако решение Zoom – это сюрприз. Все из-за какой роли компания играла при переходе на отдаленный формат работы.

На этом фоне акции Zoom в 2020 году выросли в 6 раз, ведь миллионы людей были вынуждены работать из дома во время пандемии. Однако позже тенденция на фондовом рынке изменилась, а с начала 2023 года ценные бумаги стагнируют на рынке, поскольку все больше людей возвращаются в офисы, поэтому этот сервис становится все менее нужным.