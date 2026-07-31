Вакансий стало больше, а откликов – меньше: что происходит на рынке рекрутинга в Украине
Система дополнительных боевых выплат военнослужащим была обновлена в Украине летом этого года. На фоне этих изменений команда OLX Робота проанализировала ситуацию с вакансиями в категории "Служба в Силах обороны".
Что известно об исследовании вакансий на военные должности
Динамика спроса и предложения в категории "Служба в Силах обороны" существенно различается, о чем говорится в исследовании OLX Работа.
- Количество объявлений выросло на +95% по сравнению с прошлым годом.
- Ситуация с откликами на эти вакансии различается в зависимости от региона.
Если говорить в целом по Украине, то их количество сократилось на 40% по сравнению с прошлым годом. Но в четырех регионах интерес к таким вакансиям, напротив, вырос.
В то же время количество объявлений в регионах растет. Иногда показатель превышает +100%.
Например, в июне 2026 года больше всего вакансий из категории "Служба в Силах обороны" – в Днепропетровской области. Если сравнивать с июнем 2025 года, то количество вакансий выросло на +74%.
Второе место "занимает" Киевская область. Там изменение за год составляет +50%.
В других регионах количество вакансий меньше, но оно все равно выросло по сравнению с 2025 годом:
- Харьковская область – +165% по количеству объявлений;
- Львовская область – +151%;
- Полтавская область – +134%;
- Николаевская область – +107%;
- Запорожская область – +106%.
Более того, в этом году увеличилось количество вакансий, где нанимают кандидатов без опыта – на +139%. То есть это более чем в два раза.
Как сейчас откликаются на вакансии
Кроме того, количество откликов на вакансии в отдельных регионах выросло. Больше всего – в Черновицкой области, где число откликов выросло на 79% по сравнению с июнем 2025 года.
Рост наблюдался также в следующих регионах:
- во Львовской области (+38%);
- Винницкой (+23%);
- Одесской (+7%).
В то же время в других регионах количество откликов уменьшилось. Наибольший спад наблюдается в Житомирской области (-72%), а наименьшее сокращение – в Черкасской области (-23%).
Некоторые запросы пользуются особой популярностью. Например, при поиске вакансий на службу в Силах обороны популярны запросы на должность делопроизводителя, оператора БПЛА или РЭБ, снайпера, рекрутера, оператора FPV-дрона, военного медика или фельдшера, должности в аэроразведке.
Также ищут вакансии для женщин в ВСУ и должности в конкретных бригадах,
– говорится в исследовании.
Таким образом, количество вакансий продолжает расти, в частности для людей без опыта. Поисковые запросы же демонстрируют стабильный интерес к конкретным направлениям службы.
А количество откликов различается в зависимости от конкретного региона, хотя в целом показатель снизился.
Напомним, что присоединиться к Силам обороны теперь можно через приложение "Резерв+". Человек может выбрать определенную должность в разделе "Вакансии".