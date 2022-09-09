Бизнес отреагировал на валютные ограничения НБУ

В бизнес-сообществе считают, что валютные ограничения Нацбанка значительно ограничивают право бизнеса на осуществление сделок с валютой. Несмотря на то, что они направлены на регулирование и защиту платежного баланса Украины во время войны.

Мнение бизнеса касательно валютных ограничений

По мнению бизнес-ассоциации, те компании, в структуре бизнеса которых есть экспортная часть, имеют обязательства перед зарубежными потребителями касательно ремонта и обслуживания техники, а также необходимого продвижения брендов и товара на этих рынках.

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В ЕБА подчеркнули, что приветствуют позитивные для бизнеса изменения во временном валютном регулировании. Вместе с этим надеются, что введенные изменения действительно будут способствовать сохранению макроэкономической устойчивости Украины в контексте военного положения и обеспечат регулятору возможность учета предложений бизнеса по пересмотру валютных ограничений, в частности:

увеличение лимитов по безналичным расчетам за товары и услуги за рубежом с использованием гривневых корпоративных платежных карт;

удовлетворение потребностей страховщиков в выполнении своих обязанностей по уплате перестраховых премий по договорам перестрахования с перестраховщиками-нерезидентами для обеспечения платежеспособности страховщиков и выполнения договорных обязательств;

дополнение перечня исключений из запрета на осуществление трансграничных переводов валютных ценностей клиентов уполномоченных учреждений с целью обеспечения возможности производить текущие расчеты с международными платежными системами, где прямым участником являются операторы почтовой связи, в том числе операций по перечислению наложенных платежей в гривнах/иностранной валюте, что взимается получателем международных почтовых отправлений на территории Украины согласно соглашениям между оператором почтовой связи Украины и почтовыми службами иностранных стран.

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