Изменения в Disney: ValueAct Capital приобрели значительную долю компании

Компания ValueAct Capital приобрела значительную долю у компании Walt Disney. ValueAct видит возможности развития Disney и прогнозирует рост цены на акции компании примерно вдвое.

Почему ValueAct приобрели долю в компании

Компания ValueAct, расположенная в Сан-Франциско, США, славится своим успешным сотрудничеством с целевыми предприятиями, уже более десяти лет плодотворно сотрудничает с командой Disney.

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Хотя точный размер частицы не известен и не удалось узнать, каких именно изменений может добиваться ValueAct, ValueAct верит в то, что дом Микки Мауса может заново размять свои мышцы,

– пишет Reuters.

Инвесторы убеждены в выгодном положении Disney с точки зрения роста аудитории стриминговых платформ, поскольку компания имеет обширную библиотеку контента, представленную узнаваемыми развлекательными брендами, такими как Pixar Animation Studios, «Звездные войны» и Marvel.

Реакция генерального директора компании Disney Для генерального директора Disney, Боба Игера новое участие ValueAct может стать светом надежды в глазах инвесторов, юристов и аналитиков отрасли. Ведь он вернулся к работе после отставки в прошлом году и провел значительную часть этого времени на перестройке бизнеса и противостоянии требованиям инвестора-активиста Trian Fund Management.

Будущее Disney

Инвестиционная фирма дала понять свою поддержку руководству Disney и выразила оптимизм относительно будущего компании. Также было заявлено, что цена акций может варьироваться в диапазоне. от 120 долларов до 190 долларов за акцию, что значительно превышает цену закрытия торгов в среду на уровне 93,93 доллара.

Подобно другим крупным медиакомпаниям, Disney испытывает снижение доходов в связи с уменьшением прибыли от телевизионной рекламы, нестабильностью кассовых сборов в кинотеатрах, еще не вернувшихся к предыдущему уровню к пандемии, и отсутствием доходности в сфере стримингового бизнеса.

Компания тщательно анализирует варианты решения этих проблем, включая рассмотрение возможности продаж своего телевизионного бизнеса. Кроме того, она активно проводит поиски потенциальных партнеров для своего подразделения ESPN. Кроме того, тематические парки Disney могут привлечь миллионы потребителей через своих знакомых персонажей и увлекательные истории.