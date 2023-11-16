Чому ValueAct придбали частку в компанії

Компанія ValueAct, розташована у Сан-Франциско, США, славиться своєю успішною співпрацею з цільовими підприємствами, вже понад десять років плідно співпрацює з командою Disney.

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Хоча точний розмір частки не відомий і не вдалося дізнатися, яких саме змін може домагатися ValueAct, ValueAct вірить у те, що дім Міккі Мауса може заново розім'яти свої м'язи,

– пише Reuters.

Інвестори переконані у вигідному становищі Disney з точки зору зростання аудиторії стрімінгових платформ, оскільки компанія має велику бібліотеку контенту, яка представлена впізнаваними розважальними брендами, такими як Pixar Animation Studios, "Зоряні війни"та Marvel.

Реакція генерального директора компанії Disney Для генерального директора Disney, Боба Ігера нова участь ValueAct може стати світлом надії в очах інвесторів, юристів та аналітиків галузі. Адже він повернувся до роботи після відставки минулого року і провів значну частину цього часу на перебудові бізнесу та протистоянні вимогам інвестора-активіста Trian Fund Management.

Майбутнє Disney

Інвестиційна фірма дала зрозуміти, свою підтримку керівництву Disney і висловила оптимізм щодо майбутнього компанії. Також було заявлено, що ціна акцій може коливатися в діапазоні від 120 доларів до 190 доларів за акцію, що значно перевищує ціну закриття торгів у середу на рівні 93,93 долара.

Важливо! Подібно до інших великих медіакомпаній, Disney зазнає зниження доходів у зв'язку зі зменшенням прибутку від телевізійної реклами, нестабільністю касових зборів у кінотеатрах, які ще не повернулися до попереднього рівня до пандемії, і відсутністю прибутковості в сфері стрімінгового бізнесу.

Компанія ретельно аналізує варіанти ровʼязання цих проблем, включаючи розгляд можливості продажу свого телевізійного бізнесу. Окрім цього, вона активно проводить пошуки потенційних партнерів для свого підрозділу ESPN.Крім того, тематичні парки Disney можуть привернути мільйони споживачів через своїх знайомих персонажів та захопливі історії.