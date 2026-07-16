В Украине может исчезнуть известная сеть магазинов: Varus готовит громкую сделку

На украинском рынке продуктового ритейла может состояться одна из крупнейших сделок последнего времени. Компания, управляющая сетью супермаркетов Varus, планирует приобрести сеть магазинов "Коло".

Что известно о возможной сделке

В целом Varus может поглотить около 250 магазинов. Соответствующее заявление уже рассматривает Антимонопольный комитет Украины.

ООО "Омега", являющееся оператором сети Varus, обратилось в АМКУ с заявлением о получении контроля над ООО "Аритейл" – компанией, управляющей сетью магазинов "Коло".

Документы были поданы еще 4 июня, а решение о концентрации Антимонопольный комитет должен принять на заседании 16 июля. Пока стороны не раскрывают подробностей потенциальной сделки.

Что известно о Varus и "Коло"

Сеть Varus работает в Украине с 2003 года. Первый супермаркет открылся в Днепре. Сегодня компания управляет:

115 супермаркетами;

DarkStore в Киеве;

магазинами формата To Go;

Между тем первый магазин "Коло" открыли в мае 2017 года. Сеть насчитывает более 250 магазинов в Киеве, Киевской области и Одессе.

К слову, недавно стало известно, что также исчезнет сеть супермаркетов "Арсен". Львовская группа "Евротек" решила закрыть сети супермаркетов "Арсен", "Фреш", "Союз" и "Квартал".

Владелец сети называет выход с рынка "плановым" и "контролируемым". Несмотря на то, что выручка в прошлом году выросла на 21,2% – до 3 миллиардов гривен – компания оставалась убыточной.

По его словам, для торговых площадей уже ищут новых арендаторов. Также он пояснил, что решение о закрытии было принято после детального анализа рынка и в связи с желанием сосредоточиться на новых проектах в сфере девелопмента и социальных инициатив.