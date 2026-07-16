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Бизнес Актуальные новости В Украине может исчезнуть известная сеть магазинов: Varus готовит громкую сделку
16 июля, 16:50
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В Украине может исчезнуть известная сеть магазинов: Varus готовит громкую сделку

Альбина Ковпак

На украинском рынке продуктового ритейла может состояться одна из крупнейших сделок последнего времени. Компания, управляющая сетью супермаркетов Varus, планирует приобрести сеть магазинов "Коло".

Что известно о возможной сделке

В целом Varus может поглотить около 250 магазинов. Соответствующее заявление уже рассматривает Антимонопольный комитет Украины.

ООО "Омега", являющееся оператором сети Varus, обратилось в АМКУ с заявлением о получении контроля над ООО "Аритейл" – компанией, управляющей сетью магазинов "Коло".

Документы были поданы еще 4 июня, а решение о концентрации Антимонопольный комитет должен принять на заседании 16 июля. Пока стороны не раскрывают подробностей потенциальной сделки.

Что известно о Varus и "Коло"

Сеть Varus работает в Украине с 2003 года. Первый супермаркет открылся в Днепре. Сегодня компания управляет:

  • 115 супермаркетами;
  • DarkStore в Киеве;
  • магазинами формата To Go;

Между тем первый магазин "Коло" открыли в мае 2017 года. Сеть насчитывает более 250 магазинов в Киеве, Киевской области и Одессе.

К слову, недавно стало известно, что также исчезнет сеть супермаркетов "Арсен". Львовская группа "Евротек" решила закрыть сети супермаркетов "Арсен", "Фреш", "Союз" и "Квартал".

Владелец сети называет выход с рынка "плановым" и "контролируемым". Несмотря на то, что выручка в прошлом году выросла на 21,2% – до 3 миллиардов гривен – компания оставалась убыточной.

По его словам, для торговых площадей уже ищут новых арендаторов. Также он пояснил, что решение о закрытии было принято после детального анализа рынка и в связи с желанием сосредоточиться на новых проектах в сфере девелопмента и социальных инициатив.

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