Разводы и попытки сохранить влияние: какие изменения претерпел бизнес депутатов в войну

Ни для кого не секрет, что многие народные избранники параллельно с работой в парламенте совмещают бизнес. Кое-где речь идет об очень больших масштабах, и война не сильно изменила правила игры.

Депутаты и финансово-промышленные группы

В настоящее время 113 народных депутатов связаны со 100 финансово-промышленными группами (ФПГ). 35 ФПГ связаны с депутатами партии "Слуга народа", из 13 ведут дела избранники из "Платформы за жизнь и мир", "Батькивщина" и "За будущее" работают с 12 и 11 ФПГ.

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Еще 48 депутатов, которые или потеряли или составили депутатский мандат, имеют связи с 22 ФПГ.

Кто разбогател, а кто потерял позиции

Братья Дубневичи, Богдан и Ярослав добавили в свою ФПГ 10 новых компаний. Бенефициарами этих бизнесов являются Дубневичи и их родственники. В настоящее время Ярослав Дубневич находится в международном розыске, его подозревают в хищении 93 миллиона гривен "Укрзализныци". Также он является фигурантом еще одного уголовного производства по завладению государственного газа в 2,1 миллиарда гривен.

Еще 10 компаний вошли в ФПГ "Континиум", где ключевыми лицами являются депутат Степан Ивахов и Сергей Лагур. Светлана Ивахов в ноябре 2022 года подала на развод, но предполагают, что на такой шаг пара пошла из-за возвращения электронных деклараций для избранников.

Добавилось компаний и в ФПГ Максима Ефимова, а о 11 компаниях, преимущественно в сфере машиностроения, топлива и энергетики. В 2023 году они с супругой также подали заявление на развод.

Наибольший прирост показала ФПГ Валерия Дубиля, она выросла на 13 компаний. Что касается негативной динамики, то больше всего "похудели" ФПГ Укрпроминвест (Петр Порошенко и Алексей Порошенко), Группа Константина Жеваго, Группа семьи Васильковских, Приват (Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов), Группа семьи Столар и Группа Нестора Шуфрича. Большинство ФПГ пострадали из-за уголовных дел, открытых против их главных действующих лиц.

Война радикально ничего не изменила

Как сообщают аналитики, особых изменений в ФПГ Украины с участием народных депутатов не произошло. Также количество компаний, вошедших в финансово-промышленные группы, в 1,5 раза больше, чем вышедших из ФПГ.

Что касается дел о разводе 4 из 10 ключевых депутатов в ФПГ, то речь может идти о попытке избежать публичности имущественного положения и финансовых интересов. В частности, к этому могли подвигнуть изменения в декларировании и финансовом мониторинге.

Бизнес связи ФПГ даже во время войны остались устойчивыми, а их экономические интересы могут влиять на политические решения. Решить эту проблему могут усовершенствование законодательства, независимость антикоррупционных органов, а также общественный контроль за деятельностью политиков.