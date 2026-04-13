Более 70 обысков в известной сети: БЭБ разоблачило теневой вейп-бизнес на "дроблении"

Детективы Бюро экономической безопасности провели масштабную операцию против теневого рынка товаров для вейпинга. В рамках дела они разоблачили группу лиц, которая наладила незаконное производство и продажу жидкостей для электронных сигарет.

Что известно о разоблачении сети магазинов вейпов?

В целом правоохранители провели более 70 обысков и изъяли продукции и оборудования примерно на 30 миллионов гривен, сообщили в БЭБ.

Смотрите также "Дробили" бизнес на ФОПы: известные ювелирные сети оштрафовали на 70 миллионов гривен

По данным следствия, схема действовала минимум с 2023 года в Киеве и области:

Продажу организовали через широкую сеть вейп-шопов, где реализовывали так называемые "самозамесы" – жидкости, изготовленные без какого-либо государственного контроля. Параллельно товар активно сбывали через интернет с доставкой по всей Украине.

Отдельно правоохранители установили, что участники схемы могли избегать уплаты налогов в больших объемах. Для этого бизнес искусственно дробили: формально оформляли его на разные ФОПы и компании, хотя фактически это была единая сеть. Полученные деньги "отмывали" – проводили через финансовые операции, перебрасывали между счетами и выдавали за легальные доходы. Часть средств использовали для покупки имущества.

Во время обысков следователи проверили торговые точки, склады, производственные помещения, а также места проживания причастных лиц. В результате задокументировали полный цикл нелегального производства и сбыта.

По подсчетам, если бы продукция попала на рынок, государство могло бы недополучить около 20 миллионов гривен акцизного налога.

Кроме того, в рамках операции демонтировали незаконные МАФы, через которые продавали эту продукцию.

Как работает схема "дробления бизнеса"?

Схемы дробления бизнеса позволяют предпринимателям не показывать весь оборот. Об этом в комментариях 24 Канала рассказали экономист Олег Гетман и налоговый консультант Михаил Смокович.

Схемы дробления крупных бизнесов особенно распространены в розничной торговле и общественном питании. Заметными они становятся, когда в супермаркете или ресторане выдают несколько чеков об оплате.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Все эти схемы дробления в сетях ресторанов и ритейла построены на том, что они не просто дробятся на ФЛП, а еще и ФЛП не выдает подавляющее большинство фискальных чеков. То есть он не показывает свой оборот и благодаря этому и дальше может существовать как ФЛП. Если заставить их показывать весь оборот, то схема дробления становится почти неинтересной. Потому что лимиты будут заканчиваться через месяц или несколько недель. Слишком много их надо будет менять, поэтому выгоднее будет перейти на общую систему.

Чтобы бороться со схемой дробления бизнеса, украинской налоговой службе нужна перезагрузка. Для этого должны принять законопроект №9243, однако его рассмотрение откладывают. Налоговый консультант Михаил Смокович также считает, что налоговая сегодня имеет недостаточно средств для разоблачения схем, поэтому должна получить больше возможностей.

Михаил Смокович Бухгалтер, налоговый консультант Налоговая должна выявлять такие случаи, но инструменты у нее ограничены. В случае выявления она может трактовать это как дробление бизнеса и пытаться в актах всех этих ФЛП собрать вместе. И весь оборот, который прошел по этому магазину, облагать не по упрощенной системе, как это сделала компания, а по общей. Но тут очень сложно для налоговой все собрать воедино, выявить и привлечь к ответственности саму компанию.

Другие незаконные бизнесы, что разоблачило БЭБ