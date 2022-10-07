В Великобритании снова массовые забастовки: пассажиров просят избегать поездок поездами

Британские железнодорожные компании призвали пассажиров избегать путешествий поездами 8 октября, если это не является крайней потребностью. Дело в том, что в стране ожидаются значительные перебои железнодорожного движения из-за анонсированных массовых забастовок работников.

Отмечается, что, вероятно, только пятая часть поездов будет курсировать в эту субботу, и пока неизвестно, какими будут задержки в графике. О забастовках официально объявили члены профсоюза RMT в не менее 15 железнодорожных компаниях Великобритании и Network Rail. Ранее бойкотировали работу также сотрудники крупнейшего британского порта Филикстоу.

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Бастовать будут не только водители поездов и контролеры

Британский профсоюз RMT, представляющий интересы водителей, охранников и остального "бортового" персонала железнодорожного транспорта, в течение восьми дней принимал меры с целью убедить железнодорожные компании улучшить условия и оплату труда сотрудников.

Прийти к соглашению не удалось, поэтому железнодорожники не выйдут на работу 8 октября в знак протеста. К ним присоединятся члены профсоюза TSSA, работающие в кассах железнодорожных станций и выполняющие оперативные функции. Ожидается, что забастовка продлится до утра воскресенья, 9 октября.

В субботу, 8 октября, обслуживание будет сильно ограничено, а в некоторых регионах его вообще не будет. Пожалуйста, путешествуйте на поезде, только если ваша поездка крайне необходима, планируйте заранее и проверяйте информацию перед поездкой,

– призвал британский официальный планировщик железнодорожных путешествий NRE.

Железнодорожные операторы обещают, что пассажиры смогут обменять свои билеты на другую дату или получить финансовое возмещение, если их поезд будет отменен или значительно опоздает.

К слову, забастовки RMT будут масштабными – бойкотировать работу обещают по всей Англии, Шотландии и в Уэльсе. Профсоюз заявил, что участие в протесте примут более 40 тысяч железнодорожников. К примеру, между Лондоном и Эдинбургом прямых соединений вообще не будет – пассажирам придется ехать через Глазго. Прямые рейсы отменят также между Лондоном и Гринвичем.

Отметим, что забастовки железнодорожников в Шотландии могут продолжиться и до понедельника. Обострение ситуации произошло после того, как RMT отклонила предложение ScotRail о повышении зарплат на 5%, назвав такую цифру "ударом по зубам".

Мы призываем работодателей и правительство начать переговоры, чтобы удовлетворить требования железнодорожников касательно оплаты труда, условий и безопасности работы,

– подчеркнул глава профсоюза TSSA Мануэль Кортес.