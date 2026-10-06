570 поставщиков: как "Велмарт" меняет систему поставок и что будет с товарами
Сеть "Велмарт" перестроила систему поставок и постепенно восстанавливает ассортимент товаров в магазинах. В настоящее время поставки охватывают более 11 тысяч товарных позиций, а в их обеспечении задействовано более 570 поставщиков.
Число прямых поставок значительно возросло
Ритейлер решил перестроить логистику, и одним из ключевых решений стали прямые поставки от производителей непосредственно в магазины, пишет RAU.
В сентябре доля прямых поставок в общей стоимости товарных поступлений в сеть выросла примерно до 53%. Для сравнения: в августе этот показатель составлял всего 12%. Сейчас поставки охватывают:
- более 11 000 товарных позиций;
- более 570 партнеров-поставщиков;
- продукцию различных категорий для магазинов сети.
Такой подход должен помочь быстрее пополнять полки и поддерживать стабильное наличие наиболее востребованных товаров.
На каких товарах сосредоточился "Велмарт"
Сеть временно оптимизировала ассортиментную матрицу и сделала ставку на товары повседневного спроса. К приоритетным категориям относятся:
- Молочная продукция;
- Гастрономия;
- Мясо;
- Хлебобулочные изделия;
- Бакалея;
- Овощи и фрукты;
- Сахар, соль и мука.
Особое внимание сеть уделяет местным производителям. Теперь они могут доставлять продукцию напрямую в магазины в своих регионах, не направляя ее сначала в распределительный центр. Это позволяет сократить количество этапов доставки и уменьшить нагрузку на транспортные маршруты.
Часть товаров заменяют импортными
Для отдельных категорий "Велмарт" также ищет альтернативные источники поставок.
В частности, продукцию PepsiCo, которую ранее производили в Украине, планируют заменять товарами этого же производителя из Польши и Румынии. Таким образом, знакомые покупателям бренды останутся в ассортименте, хотя страна происхождения отдельных товаров может измениться.
В компании отмечают, что скорость восстановления товарного ассортимента зависит не только от действий сети, но и от возможностей ее поставщиков. В настоящее время основные задачи "Велмарта" – обеспечить:
- стабильные поставки во всю сеть;
- регулярное пополнение самых популярных товаров;
- постепенное восстановление полного ассортимента продукции.
Поэтому сеть уже наращивает объемы поставок, но полное восстановление ассортимента в отдельных магазинах будет происходить постепенно.