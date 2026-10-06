Прямих поставок стало значно більше

Ритейлер вирішив перебудувати логістику, а одним із ключових рішень стали прямі поставки від виробників безпосередньо до магазинів, пише RAU.

У вересні частка прямих поставок у загальній вартості товарних надходжень до мережі зросла приблизно до 53%. Для порівняння, у серпні цей показник становив лише 12%. Зараз поставки охоплюють:

понад 11 000 товарних позицій;

більш як 570 партнерів-постачальників;

продукцію різних категорій для магазинів мережі.

Такий підхід має допомогти швидше поповнювати полиці та підтримувати стабільну наявність найпопулярніших товарів.

На яких товарах зосередився "Велмарт"

Мережа тимчасово оптимізувала асортиментну матрицю та зробила ставку на товари щоденного попиту. До пріоритетних категорій належать:

Молочна продукція; Гастрономія; М'ясо; Хлібобулочні вироби; Бакалія; Овочі та фрукти; Цукор, сіль і борошно.

Окремий акцент мережа робить на локальних виробниках. Тепер вони можуть доставляти продукцію безпосередньо до магазинів у своїх регіонах, не направляючи її спочатку до розподільного центру. Це дає змогу скоротити кількість етапів доставки та зменшити навантаження на транспортні маршрути.

Частину товарів замінюють імпортом

Для окремих категорій "Велмарт" також шукає альтернативні джерела постачання.

Зокрема, продукцію PepsiCo, яку раніше виробляли в Україні, планують заміщувати товарами цього ж виробника з Польщі та Румунії. Таким чином, знайомі покупцям бренди залишатимуться в асортименті, хоча країна походження окремих товарів може змінитися.

У компанії зазначають, що швидкість відновлення товарної наявності залежить не лише від дій мережі, а й від можливостей її постачальників. Наразі основні завдання "Велмарту" – забезпечити:

стабільні поставки до всієї мережі;

регулярне поповнення найбільш популярних товарів;

поступове повернення повного асортименту продукції.

Тож мережа вже нарощує обсяги поставок, але повне відновлення асортименту в окремих магазинах відбуватиметься поступово.



