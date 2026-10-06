Число прямых поставок значительно возросло

Ритейлер решил перестроить логистику, и одним из ключевых решений стали прямые поставки от производителей непосредственно в магазины, пишет RAU.

В сентябре доля прямых поставок в общей стоимости товарных поступлений в сеть выросла примерно до 53%. Для сравнения: в августе этот показатель составлял всего 12%. Сейчас поставки охватывают:

более 11 000 товарных позиций;

более 570 партнеров-поставщиков;

продукцию различных категорий для магазинов сети.

Такой подход должен помочь быстрее пополнять полки и поддерживать стабильное наличие наиболее востребованных товаров.

На каких товарах сосредоточился "Велмарт"

Сеть временно оптимизировала ассортиментную матрицу и сделала ставку на товары повседневного спроса. К приоритетным категориям относятся:

Молочная продукция; Гастрономия; Мясо; Хлебобулочные изделия; Бакалея; Овощи и фрукты; Сахар, соль и мука.

Особое внимание сеть уделяет местным производителям. Теперь они могут доставлять продукцию напрямую в магазины в своих регионах, не направляя ее сначала в распределительный центр. Это позволяет сократить количество этапов доставки и уменьшить нагрузку на транспортные маршруты.

Часть товаров заменяют импортными

Для отдельных категорий "Велмарт" также ищет альтернативные источники поставок.

В частности, продукцию PepsiCo, которую ранее производили в Украине, планируют заменять товарами этого же производителя из Польши и Румынии. Таким образом, знакомые покупателям бренды останутся в ассортименте, хотя страна происхождения отдельных товаров может измениться.

В компании отмечают, что скорость восстановления товарного ассортимента зависит не только от действий сети, но и от возможностей ее поставщиков. В настоящее время основные задачи "Велмарта" – обеспечить:

стабильные поставки во всю сеть;

регулярное пополнение самых популярных товаров;

постепенное восстановление полного ассортимента продукции.

Поэтому сеть уже наращивает объемы поставок, но полное восстановление ассортимента в отдельных магазинах будет происходить постепенно.