Венгрия едва ли не единственная страна ЕС, чья позиция едва ли не полностью совпадает с россиянами. Оккупанты благодарят своих "друзей" расширением бизнеса и возможностями для заработка.

Бешеные прибыли венгерского банка в России

Как сообщили россияне, успехи "дочки" венгерского ОТП Банка превысили все ожидания. В 2023 году доход местной компании составил 21,4 миллиарда рублей. В 2022 году показатель был на уровне лишь 132,9 миллиона рублей, а после корректировок вообще показал отрицательный баланс.

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В частности, большой рост показали процентные доходы банка и чистые комиссионные доходы. Что касается активов банка, то они выросли вдвое и составляют более 354,6 миллиарда рублей. Такой же рост показал кредитный портфель, который теперь составляет 288,3 миллиарда рублей.

Существенно выросли вложения корпоративных клиентов (300 миллиардов рублей) и физических лиц (77 миллиардов рублей). Выплата дивидендов для венгерской OTP Group от российского отделения составила 40 миллиардов рублей.

Венгерский ОТР Bank не отрицает деятельности на российском рынке и даже не ищет оправдания своей позиции.

В мае 2023 года НАПК внесло венгерский ОТР Bank в список международных спонсоров войны. Это вызвало очень бурную реакцию Венгрии, которая с тех пор пытается блокировать помощь Украине в ЕС. Банк признал террористические организации "ДНР" и "ЛНР", а также провел реструктуризацию долгов для российских военных.

Венгерский премьер Виктор Орбан прямо заявил, что будет блокировать любую инициативу пользу Украины, пока НАПК не уберет венгерский банк из списка международных спонсоров войны. Интересно, что в сентябре 2023 года НАПК пошло навстречу Венгрии и приостановил статус "спонсора войны" для ОТП, чтобы Венгрия разблокировала помощь в 500 миллионов евро, но Орбан продолжает блокировать выделение средств.