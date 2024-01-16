"Заботятся о продовольственной безопасности ЕС": какие страны выпрашивают пошлины на украинское зерно

Похоже, что история с блокированием украинского зерна на европейские рынки только начинается. Сразу несколько стран, блокировавших границу, обратились в ЕС с новым "предложением".

Борьба с украинским зерном продолжается

В Европейскую комиссию поступило письмо с требованием ввести импортные пошлины на украинское зерно. Авторами стали министры сельского хозяйства Венгрии, Болгарии, Польши, Румынии и Словакии.

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Они заявляют, что более дешевая сельскохозяйственная продукция из Украины оказывает негативное влияние на рынок ЕС. В письме также говорится о недобросовестной конкуренции и проблемах сельскохозяйственных рынков упомянутых стран.

Подписавшиеся сообщают Еврокомиссии, что их страны производят большие объемы пшеницы и кукурузы, которые им нужны, чтобы обеспечить продовольственную безопасность Европы и обеспечить стратегический суверенитет ЕС.

Именно поэтому Брюсселю необходимо ввести меры, которые защитят рынки граничащих с Украиной стран-членов, помогая им использовать весь свой экспортный потенциал,

– просят подписанты.

Одно из предложений – ввести импортные пошлины на часть сельскохозяйственной продукции из Украины. Кроме того, подписанты требуют проверить методики украинских аграриев на соответствие стандартам Европейского Союза.

Ранее указанные страны уже обращались в Еврокомиссию с просьбой продлить эмбарго на украинскую агропродукцию, но получили отказ. В ответ страны ввели ограничения в одностороннем порядке и, несмотря на позицию ЕС. Украина готова лицензировать экспортную продукцию, но согласия по этому вопросу удалось достичь только с Болгарией.