Боротьба з українським зерном продовжується

До Європейської комісії надійшов лист з вимогою запровадити імпортні мита на українське зерно. Авторами стали міністри сільського господарства Угорщини, Болгарії, Польщі, Румунії та Словаччини.

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Вони заявляють, що дешевша сільськогосподарська продукція з України має негативний вплив на ринок ЄС. В листі також йдеться про недобросовісну конкуренцію та проблеми сільськогосподарських ринків згаданих країн.

Підписанти повідомляють Єврокомісію, що їхні країни виробляють більші обсяги пшениці та кукурудзи, які їм потрібні, щоб гарантувати продовольчу безпеку Європи та забезпечити стратегічний суверенітет ЄС.

Саме тому Брюсселю необхідно запровадити заходи, які захистять ринки країн-членів, що межують з Україною, допомагаючи їм використовувати весь свій експортний потенціал,

– просять підписанти.

Одна з пропозицій – запровадити імпортні мита на частину сільськогосподарської продукції з України. Окрім того, підписанти вимагають перевірити методики українських аграріїв на відповідність до стандартів Європейського Союзу.

Раніше зазначені країни вже зверталися до Єврокомісії з проханням продовжити ембарго на українську агропродукцію, але отримали відмову. У відповідь країни запровадили обмеження в односторонньому порядку та попри позицію ЄС. Україна готова ліцензувати експортну продукцію, але згоди у цьому питанні вдалося досягнути лише з Болгарією.