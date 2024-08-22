Венгрия предложила альтернативный выход для транзита нефти Лукойла

В Будапеште планируют, чтобы за транзит нефти Лукойла начала платить компания MOL. Сейчас Венгрия ведет переговоры о возобновлении транзита нефти Лукойла через Украину, заблокированного санкциями СНБО.

Какова позиция Венгрии

Об этом заявил глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляш на брифинге 22 августа.

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17 июля 2024 года стало известно, что санкции Украины заблокировали транзит российской нефти Лукойла в Венгрию и Словакию.

Это вызвало острую реакцию со стороны этих стран, которые являются важными поставщиками топлива и электроэнергии для Украины, на грани с шантажом.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отклонил возможность отмены санкций против Лукойла, а Европейский Союз не отреагировал на жалобы Венгрии, заставив ее искать другие варианты.

Заметьте! По словам Гергели Гуляша, сейчас предлагается перенести точку передачи нефти с западной границы Украины на восточную. В таком случае ответственность за транзит перейдет к венгерской компании MOL, а стоимость нефти возрастет примерно на 1,5 доллара за баррель.

Гуляш отметил, что украинская сторона, похоже, не возражает против такого решения.