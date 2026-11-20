В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий новые налоговые льготы для работодателей. Инициатива призвана стимулировать компании нанимать ветеранов войны, предлагая более низкие налоговые ставки и другие финансовые преимущества.

Для какого бизнеса могут ввести льготы по уплате налогов

Новый законопроект №16232 предусматривает налоговые льготы для предприятий, на которых работают ветераны войны. Инициаторами законопроекта выступила группа народных депутатов.

В частности, ветераны войны должны составлять не менее 30% среднесписочной численности штатных работников, а расходы на их оплату труда – не менее 25% общего фонда заработной платы.

Также работодатели должны соответствовать таким требованиям:

Ветераны должны быть трудоустроены по основному месту работы на полный рабочий день; Их зарплата должна составлять не менее 1,5 минимальной заработной платы; Предприятие не должно иметь налоговой задолженности.

Как предлагается изменить налог на прибыль

Законопроект предусматривает двухуровневую систему льгот по налогу на прибыль предприятий. Размер налоговой льготы будет зависеть от доли ветеранов в штате:

Если ветераны войны будут составлять от 30% до 50% среднесписочной численности работников, предлагается установить ставку налога на прибыль на уровне 9%.

Если их доля составит 50% или более, предприятие сможет полностью освободиться от уплаты налога на прибыль при условии целевого использования высвобожденных средств.

Какие ставки единого налога и ЕСВ планируется снизить

Отдельные налоговые льготы предусмотрены для плательщиков единого налога третьей группы, которые будут соответствовать критериям трудоустройства ветеранов. Для них предлагается вдвое снизить ставки единого налога:

с 3% до 1,5% дохода;

с 5% до 2,5% от дохода.

Кроме того, законопроект предусматривает снижение ставки единого социального взноса (ЕСВ) до 8,41% вместо стандартных 22% для работников из числа ветеранов войны. Эта льгота будет распространяться также на ФЛП и сельскохозяйственных товаропроизводителей, соответствующих установленным критериям.

Потери Пенсионного фонда, которые возникнут в результате применения пониженной ставки ЕСВ, предлагается компенсировать за счет государственного бюджета. При этом, согласно документу, снижение взноса не повлияет на страховой стаж работников и размер их выплат.

Для кого налоговые льготы не будут действовать

В законопроекте также прописаны ограничения, призванные предотвратить возможные злоупотребления. В частности, налоговые льготы не будут распространяться на:

Игорный бизнес; Производство и оборот подакцизных товаров; Компании, предоставляющие персонал в аренду; Предприятия, созданные путем реорганизации в течение предыдущих 12 месяцев.

Кроме того, при расчете доли ветеранов не будут учитываться работники, переведенные от связанных лиц. Это должно ограничить возможности формального выполнения критериев для получения налоговых льгот.

Кроме того, документ предусматривает 90-дневный льготный период, в течение которого предприятие сможет восстановить соответствие установленным критериям в случае ухода работника-ветерана по отдельным причинам.

Обратите внимание! Законопроект №16232 в настоящее время зарегистрирован в Верховной Раде. Предложенные изменения еще должны пройти парламентское рассмотрение.