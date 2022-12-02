В Украине ввели административную ответственность за моббинг: как будут наказывать обидчиков

Верховная Рада 1 декабря приняла в целом законопроект, предусматривающий ответственность за моббинг – системную травлю или унижение сотрудников на работе. Теперь обидчикам грозят штрафы или общественные работы.

Об этом рассказала народная депутат и одна из инициаторов проекта закона Юлия Гришина на своей странице в телеграме. Она отметила, что до этого украинским парламентариям многие годы не удавалось признать моббинг правонарушением.

Читайте также Как общаться с коллегами и клиентами во время войны: 6 важных советов

Что такое моббинг

Моббинг – это систематическая травля, преднамеренное понижение авторитета, психологическое и другое давление на сотрудника в коллективе, как правило – с целью дальнейшего его увольнения. Термин впервые возник в начале 80-х годов 20 века.

От буллинга, где один человек запугивает другого, моббинг отличается тем, что травлю осуществляет коллектив людей против одного конкретного человека. При этом, чаще всего обидчики прибегают к экономическому и психологическому давлению на пострадавших, в частности на рабочем месте:

неравная оплата труда;

безосновательное лишение премий и бонусов;

угрозы и запугивание;

высмеивание и пренебрежение;

клевета;

неравномерное распределение нагрузки;

занижение квалификации;

лишение перспектив карьерного роста и тому подобное.

Как мобберов будут наказывать в Украине

Как отметила Гришина, принятый 1 декабря законопроект является уже вторым законом касательно вопроса моббинга. Первым был документ, в целом вводивший в украинское законодательство понятие "моббинга". Так, с принятием второго закона, в Украине мобберов теперь ждет административная ответственность: