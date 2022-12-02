В Украине ввели административную ответственность за моббинг: как будут наказывать обидчиков
Источник:Юлия Гришина
Верховная Рада 1 декабря приняла в целом законопроект, предусматривающий ответственность за моббинг – системную травлю или унижение сотрудников на работе. Теперь обидчикам грозят штрафы или общественные работы.
Об этом рассказала народная депутат и одна из инициаторов проекта закона Юлия Гришина на своей странице в телеграме. Она отметила, что до этого украинским парламентариям многие годы не удавалось признать моббинг правонарушением.
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Что такое моббинг
Моббинг – это систематическая травля, преднамеренное понижение авторитета, психологическое и другое давление на сотрудника в коллективе, как правило – с целью дальнейшего его увольнения. Термин впервые возник в начале 80-х годов 20 века.
От буллинга, где один человек запугивает другого, моббинг отличается тем, что травлю осуществляет коллектив людей против одного конкретного человека. При этом, чаще всего обидчики прибегают к экономическому и психологическому давлению на пострадавших, в частности на рабочем месте:
- неравная оплата труда;
- безосновательное лишение премий и бонусов;
- угрозы и запугивание;
- высмеивание и пренебрежение;
- клевета;
- неравномерное распределение нагрузки;
- занижение квалификации;
- лишение перспектив карьерного роста и тому подобное.
Как мобберов будут наказывать в Украине
Как отметила Гришина, принятый 1 декабря законопроект является уже вторым законом касательно вопроса моббинга. Первым был документ, в целом вводивший в украинское законодательство понятие "моббинга". Так, с принятием второго закона, в Украине мобберов теперь ждет административная ответственность:
- от 1 700 до 2 550 гривен или 20 – 40 часов общественных работ;
- от 3 400 до 5 100 гривен или 40 – 60 часов работ за совершение повторного правонарушения в течение года или группой лиц.