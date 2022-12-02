Про це розповіла народна депутатка та одна з ініціаторок проєкту закону Юлія Гришина на своїй сторінці у телеграмі. Вона зауважила, що до цього українським парламентарям багато років не вдавалося визнати мобінг правопорушенням.

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Що таке мобінг

Мобінг – це систематичне цькування, умисне зниження авторитету, психологічний та інший тиск на співробітника у колективі, зазвичай – з метою його подальшого звільнення. Термін вперше виник на початку 80-х років 20 століття.

Від булінгу, де одна особа залякує іншу, мобінг відрізняється тим, що цькування здійснює колектив людей проти однієї окремої людини. При цьому, найчастіше кривдники вдаються до економічного та психологічного тиску на потерпілих, зокрема на робочому місці:

нерівна оплата праці;

безпідставне позбавлення премій та бонусів;

погрози і залякування;

висміювання та зневага;

наклепи;

нерівномірний розподіл навантаження;

заниження кваліфікації;

позбавлення перспектив кар'єрного зростання тощо.

Як моберів каратимуть в Україні

Як зауважила Гришина, прийнятий 1 грудня законопроєкт є вже другим законом у питанні мобінгу. Першим був документ, який загалом вводив до українського законодавства поняття "мобінгу". Так, з прийняттям другого закону, в Україні на моберів тепер чекає адміністративна відповідальність: