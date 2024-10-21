Государственные гранты: сколько ветеранов и их семей получили средства на собственный бизнес

С момента запуска грантовой программы "Собственное дело" уже 1150 ветеранов и членов семей участников боевых действий стали победителями. Они получили общую инвестицию от государства в размере 540 млн грн в развитие их бизнеса.

Кто получил средства на собственное дело

В Министерстве экономики отмечают, что благодаря финансовой поддержке 70% победителей смогут расширить бизнес и освоить новые направления.

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Еще 30% победителей программы запустят свои проекты с нуля. Они создадут более 2 тысяч новых рабочих мест во всех регионах страны.

Среди 82 победителей девятнадцатой волны подачи заявлений на гранты, 47 являются участниками боевых действий, а 35 – членами семей ветеранов.

Заметьте! В частности, 68 человек получат гранты до 500 тысяч гривен, 7 – до 250 тысяч гривен, и еще 7 – до 1 миллиона гривен.

Большинство победителей представляют Киевскую, Хмельницкую, Львовскую и Полтавскую области. Наиболее популярными направлениями для развития бизнеса является оптовая и розничная торговля, перерабатывающая промышленность, а также временное размещение и организация питания.

Важно! Для получения гранта от 500 тысяч до 1 миллиона гривен, ветеран должен быть зарегистрированным как ФЛП не менее трех лет. Кроме того, для таких грантов действует условие софинансирования в пропорции 70/30, где 30% составляют собственные средства получателя, а 70% предоставляет государство.