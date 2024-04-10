Viber впервые в Украине назначил регионального директора

Rakuten Viber назначили на должность регионального директора в Украине Илью Бошнякова, который ранее был СЕО СМИ о технологиях и предпринимательстве. Об этом сообщили в Viber.

Бошняков региональный директор Viber в Украине

В компании сообщили, что Бошняков будет отвечать за адаптацию новых функций для украинского рынка и украинской диаспоры пользователей в мире, а также за партнерство, маркетинг и коммуникации

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Новый региональный директор Rakuten Viber в Украине совместно с коллегами планирует работать над решениями, что положительно влияют на пользователей, бизнес и экономику.

Я давно восхищаюсь идеей Rakuten Viber, который сначала сделал приложение стандартом для многих аспектов повседневной жизни, а теперь на этой основе построил целую экосистему из продуктов, контента и сервисов. Я рад присоединиться к команде и вместе работать над решениями, которые имеют заметный положительный эффект для пользователей, бизнесов и экономики в целом,

– заявил Бошняков.

Что известно об Илье Бошнякове Ранее Бошняков возглавлял технологическое медиа AIN.UA и запустил несколько проектов, связанных с рекрутингом и HR. Он также имеет опыт работы в британских технологических компаниях.

Ранее эти обязанности выполнял вице-президент Rakuten Viber Атанас Райков из офиса компании в Софии (Болгария). Райков отметил, что Украина важна для компании и сейчас нашелся лидер, который понимает местный рынок и продукт.