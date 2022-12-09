Винницкое предприятие экспортировало в Россию комплектующие для военной техники

Машиностроительное предприятие в Винницкой области экспортировало в Россию комплектующие для ремонта военной техники во время полномасштабной войны в Украине. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Также там отметили, что только в этом году компания отправила в Россию комплектующих более чем на 51 миллион гривен.

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В условиях военного положения руководство завода наладило поставку комплектующих для ремонта и обслуживания машиностроительной отрасли. Это шестеренки, секционные насосы, гидромоторы, гидравлическое оборудование, используемые в военной технике,

– отмечено в сообщении ведомства.

В Офисе Генпрокурора добавили, что для реализации противоправной схемы был привлечен ряд подконтрольных хозяйствующих субъектов, с использованием которых через Румынию, Турцию и Казахстан ввозили комплектующие на территорию России.

Также, чтобы обходить санкции, деньги выводили из России на банковские счета, открытые в финансовых учреждениях стран ЕС. "Таким образом, в течение 2022 года в Россию экспортированы комплектующие, используемые для ремонта военной техники, на общую сумму более 51 миллиона гривен", – отметило ведомство.