Також там зазначили, що лише цьогоріч компанія відправила до Росії комплектуючих на понад 51 мільйона гривень.

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В умовах воєнного стану керівництво заводу налагодило постачання комплектуючих для ремонту та обслуговування машинобудівної галузі. Це шестерні, секційні насоси, гідромотори, гідравлічне обладнання, що використовуються у військовій техніці,

– зазначено у повідомленні відомства.

В Офісі Генпрокурора додали, що для реалізації протиправної схеми було залучено низку підконтрольних суб'єктів господарювання, з використанням яких через Румунію, Туреччину та Казахстан ввозили комплектуючі на територію Росії.

Також аби обходити санкції, гроші виводили з Росії на банківські рахунки, котрі відкриті у фінансових установах країн ЄС. "У такий спосіб протягом 2022 року до Росії експортовано комплектуючі, що використовуються для ремонту військової техніки, на загальну суму понад 51 мільйона гривень", – зазначило відомство.