Двое владельцев сетей микрокредитов имеют российский паспорт: это "Просто Позика" и "Тайм Кредит"

Две микрокредитные компании имеют проблему с репутацией. Ее уже признали в Национальном банке Украины.

Сети принадлежат россиянам

НБУ признал деловую репутацию "Просто Позика" и "Тайм Кредит" небезупречной. Этими микрокредитными компаниями являются владельцы из России.

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Супруги Андрей и Наталья Манучаровы скрыли от регулятора, что имеют гражданство России, а также налоговое резидентство.

Что известно об этой паре

Андрей и Наталья получили российское гражданство в 2014 и 2015 годах соответственно. Мужчина работал в российских органах уже после аннексии Крыма. В частности, он был советником директора "Росморпорта". Это федеральное агентство россиян, которое оперирует всеми портами.

Сын супругов Иван является депутатом парламента оккупированного Крыма от партии "Единая Россия". Он поддерживает войну против Украины и выражает поддержку российским войскам.