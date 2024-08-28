Владелец российского банка имел бизнес в Украине: как он зарабатывал на украинцах
Источник:НБУ
НБУ сообщил еще об одной компании, у которой проблемы с деловой репутацией. Выяснилось, что ею владеет владелец российского банка.
Проблемы с репутацией
Нацбанк объявил, что признает небезупречной деловую репутацию ООО "Лизинг Тайм". Речь идет и о владельце компании Грегори Штульберге.
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НБУ получил подтверждение того, что Грегори Исакович Штульберг владеет российским "Алеф-Банк". Эти данные подтвердило и украинское разведывательное сообщество.
Национальный банк осуществит дальнейшие действия в отношении ООО "Лизинг тайм", связанные с признанием деловой репутации финансовой компании и ее владельца небезупречной,
– добавили в НБУ.
"Алеф-банк" уже под санкциями
22 февраля 2023 года решением СНБО Украина ввела санкции на 50 лет ко всем банкам, которые имеют российскую регистрацию. Это решение касается и "Алеф-Банка".
"Лизинг Тайм" получил свою лицензию в 2018 году. Компания предоставляет финансирование в сфере легковых, грузовых и автобусных перевозок, торгового оборудования, дорожной техники, промышленного оборудования.