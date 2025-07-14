До 2 миллионов гривен: во Львове бизнесу, который пострадал от атаки предоставят компенсацию

Предприниматели во Львове, чей бизнес получил повреждения из-за ракетных ударов, могут получить финансовую помощь от города –до 2 миллионов гривен.

Что известно о помощи пострадавшему бизнесу?

Речь идет о программе ваучерной поддержки, которую внедряет департамент экономического развития Львовского городского совета, передает 24 Канал.

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Какую помощь можно получить?

Программа предусматривает два вида ваучеров:

Компенсационные ваучеры – до 500 тысяч гривен для покрытия прямых убытков.

Восстановительные ваучеры – до 2 миллионов гривен для предприятий, которые подверглись значительным разрушениям.

"Если ваш бизнес пострадал от ракетного обстрела – город может помочь", – сообщили в мэрии.

Как получить средства?

Чтобы воспользоваться поддержкой, необходимо пройти несколько шагов:

Первый – зафиксировать повреждения. Для этого следует найти на месте представителя райадминистрации, полиции или ГСЧС. Если их нет, в горсовете просят позвонить по телефону: 0 (67) 996 94 66. Следующий шаг – подать документы на ваучер.

Подать документы на ваучер:

Компенсационный ваучер (до 500 тысяч гривен).

Восстановительный ваучер (до 2 миллионов гривен).

Подать заявление следует в ЦНАП или онлайн через портал жителя Львова.

Заметьте. Программа не имеет конечного срока – возмещение производится после подачи полного пакета документов.