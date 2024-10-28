Во Львове начнет работать такси ночью: какие службы будут доступны в комендантский час

Службам такси было запрещено работать ночью, во время комендантского часа. Однако во Львове эта услуга снова будет доступна.

Будет ли работать такси ночью во Львове

Во Львове заработает такси от компаний Bolt и Uklon. Как сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, решение вступит в силу уже на этой неделе.

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Андрей Москаленко Первый заместитель городского головы Львова Многие поезда и автобусы во Львове прибывают ночью, когда легально вызвать такси невозможно. От 20 до 30 поездов останавливаются во Львове с 00:00 до 05:00, и часто людям с детьми надо добраться до своих домов, гостиниц или других локаций.

Москаленко уточняет, что для осуществления поездок в комендантский час был создан специальный механизм. Речь идет о выдаче соответствующих пропусков для водителей.

Нужно ли пассажирам иметь пропуск для езды на такси

Руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень заявил, что для пассажиров наличие пропуска в комендантский час не является обязательным.

Тарас Грень Руководитель аппарата Львовской областной военной администрации Всегда есть вопрос здравого смысла. Когда лицо вынуждено пользоваться услугами такси, очевидно, что к нему вопросов не будет.

Обратите внимание! Как водителям, так и пассажирам, необходимо будет иметь с собой военно-учетные документы.