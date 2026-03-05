Укр Рус
Бизнес Актуальные новости Уже не вперше: для активів активами виробника "Моршинської" шукатимуть нового управителя
5 марта, 14:53
3

Уже не впервые: для активов производителя "Моршинской" будут искать нового управляющего

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Активы группы IDS Украина перевыставят на конкурс из-за технических жалоб, которые заблокировали предыдущий отбор.
  • Для выбора управляющего сложных активов, таких как IDS, правительство будет формировать специальную комиссию.

Активы группы IDS Украина, которая является производителем минеральной воды "Моршинская" и "Миргородская", перевыставят на конкурс по обновленной процедуре. Процедуру проведут повторно по одной весомой причине.

Что известно о поиске управляющего для IDS Украина?

Предварительный отбор был сорван из-за технических жалоб, пишет "Интерфакс-Украина".

Смотрите также В лидерах – Энергоатом и "АТБ": какие компании в Украине заработали больше всего денег

Процедура была фактически заблокирована из-за подачи 12 однотипных жалоб от структур, аффилированных с заводом. Закон о реформе АРМА прямо определяет: все процедуры, которые не были завершены до 30 января 2026 года, подлежат отмене, они должны быть объявлены повторно по новым правилам,
– сказала глава АРМА Ярослава Максименко.

По ее словам, группа IDS, в которую входят восемь компаний, корпоративные права, торговые марки и промышленные образцы, является крупнейшим активом, переданным в управление агентства. Максименко отметила, что для сложных активов, таких как группа IDS, правительство будет формировать специальную комиссию по отбору управляющего.

Что известно об IDS Ukraine?

  • Еще осенью 2022 года по решению суда АРМА получило корпоративные права Миргородского и Моршинского заводов, промышленные образцы и торговые марки предприятий группы IDS Ukraine.

  • Уже в апреле 2023 года новым управляющим активов "Моршинской" выбрали компанию "Карпатские минеральные воды". Впрочем, конечный договор об управлении так и не был заключен.

  • В сентябре 2024 года стало известно, что Министерство юстиции Украины подало заявление в ВАКС о конфискации активов бизнесменов Фридмана, Авена и Косогова, а также компании "Rissa Investments Limited". Они являются учредителями и акционерами компаний, которые входят в финансово-инвестиционный консорциум "Альфа-Групп".

  • В декабре 2025 года АРМА взяла в управление корпоративные права группы IDS Ukraine в рамках уголовных производств, касающихся активов подсанкционных российских бенефициаров, в частности Михаила Фридмана.