"Фринет" теперь принадлежит "Vodafone Украина": почему речь не идет о монополии

Vodafone Украина удалось расширить свою структуру. Компания объявила о приобретении провайдера "Фринет".

"Vodafone Украина" наконец-то удалось завершить приобретение "Фринета", предоставляющего услуги фиксированного доступа к интернету. Для пользователей компания известна под брендом "ОС".

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Таким образом, Vodafone хочет нарастить базу клиентов, а также получить возможность получения прибыли за счет увеличения портфеля услуг.

Бизнес Vodafone Украина должна развиваться, чтобы обслуживать большее число абонентов, предоставляя им услуги высокоскоростного интернета, в том числе на базе современной технологии GPON (гигабитной оптической сети),

– сообщили в компании.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. И Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

Абонентская база "Фринет" насчитывает более 160 тысяч клиентов. Это небольшой показатель, потому Антимонопольный комитет разрешил провести соглашение. Свою деятельность компания вела в Киеве и Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой, Черниговской областях.

Напомним, в прошлом году доходы Vodafone Украина просто обвалились. Компания заработала 1,1 миллиарда гривен "чистыми" – это на 71% меньше, чем в 2021 году. Также стало известно о наибольшем оттоке абонентов среди мобильных операторов, показатель составил аж 3,5 миллиона абонентов.