Почти в половины сократился штат: свежий рейтинг 50 крупнейших IT-компаний в Украине

Портал DOU опубликовал актуальный рейтинг крупнейших IT-компаний Украины по количеству сотрудников. На фоне полномасштабного вторжения россии почти половина из них сократила свои штаты.

Так, в январе в топ-50 крупнейших компаний общее количество нанятых специалистов пересекло отметку в 100 тысяч, а уже по состоянию на июль 2022 года составляет 97,6 тысячи специалистов. При этом есть изменения и в первой пятерке лидеров – туда, в частности впервые попала Evoplay.

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Топ-50 крупнейших IT-компаний в Украине

Почти у половины компаний из списка фиксируется отрицательная динамика роста, общая численность работников топ-50 против января этого года в июле сократилась на 3%, что составляет почти 3 тысячи человек.

Датский аутсорсер Ciklum впервые за 10 лет выбыл из первой пятерки лидеров рейтинга, а его место заняла Evoplay.

Тем временем Epam продолжает удерживать статус крупнейшей IT-компании Украины, хотя ее штат работников в течение первого полугодия сократился на 1 260 специалистов. Руководство утверждает, что основная причина уменьшения численности украинской команды – релокейт сотрудников за границу.

При этом всего две из пяти крупнейших компаний продемонстрировали положительную динамику найма новых специалистов – GlobalLogic и Evoplay. Есть в списке и новички – Room 8 Group на 30-й строчке и airSale на 32-й строчке рейтинга.

К слову, только в двух компаний рейтинга темпы найма в первом полугодии выросли, когда почти у половины сократилась на 20 – 50%, если сравнивать с планами до 24 февраля. В то же время самый активный рост продемонстрировала Ajax Systems – ее штат за первое полугодие 2022 года, несмотря на полномасштабную войну, увеличился на 802 специалиста.

Добавим, что с конца февраля этого года значительное количество IT-компаний закрыло свои физические офисы в Украине. Больше всего пострадал Харьков – 13 компаний закрыли свои представительства там. На втором месте – столица, где в целом 8 компаний закрыли собственные офисы.

Такая же тенденция наблюдалась в Одессе, Херсоне, Днепре, Сумах, Черкассах и Житомире. При этом с начала года по меньшей мере 30 IT-компаний открыли новые офисы, больше всего – в Ужгороде, Хмельницком, Львове и Черновцах.

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