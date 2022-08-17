Так, у січні у топ-50 найбільших компаній загальна кількість найнятих спеціалістів перетнула позначку у 100 тисяч, а вже станом на липень 2022 року складає 97,6 тисячі фахівців. При цьому є зміни й у першій п'ятірці лідерів – туди, зокрема, вперше потрапила Evoplay.

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Топ-50 найбільших IT-компаній в Україні

Майже у половини компаній з переліку фіксується негативна динаміка зростання, загальна кількість працівників топ-50 проти січня цього року у липні скоротилася на 3%, що становить майже 3 тисячі осіб.

Данський аутсорсер Ciklum вперше за 10 років вибув з першої п'ятірки лідерів рейтингу, натомість його місце посіла Evoplay.

Тим часом Epam продовжує утримувати статус найбільшої IT-компанії України, хоча її штат працівників протягом першого півріччя скоротився аж на 1 260 фахівців. Керівництво стверджує, що основною причиною зменшення чисельності української команди є релокейт працівників за кордон.

При цьому лише дві з п'яти найбільших компаній продемонстрували позитивну динаміку найму нових спеціалістів – GlobalLogic і Evoplay. Є у списку й новачки – Room 8 Group на 30-й сходинці та airSale на 32-й сходинці рейтингу.

До слова, лише у двох компаній рейтингу темпи найму у першому півріччі зросли, коли у майже половини скоротилися на 20 – 50%, якщо порівнювати з планами до 24 лютого. Водночас найактивніше зростання продемонструвала Ajax Systems – її штат за перше півріччя 2022 року, попри повномасштабну війну, збільшився на 802 спеціалісти.

Додамо, що з кінця лютого цього року значна кількість IT-компаній закрила свої фізичні офіси в Україні. Найбільше постраждав Харків – 13 компаній зачинили свої представництва там. На другому місці – столиця, де загалом 8 компаній закрили власні офіси.

Така ж тенденція спостерігалась в Одесі, Херсоні, Дніпрі, Сумах, Черкасах та Житомирі. Натомість від початку року щонайменше 30 IT-компаній відкрили нові офіси, найбільше – в Ужгороді, Хмельницькому, Львові та Чернівцях.

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