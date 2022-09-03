Пострадал не только экспорт: сколько денег от туризма потерял госбюджет из-за войны

Полномасштабное вторжение россии за первое полугодие 2022 года повлекло за собой сокращение доходов госбюджета Украины от туризма более чем на четверть. При этом деятельность украинских туроператоров упала на 21%.

Так, за первые 6 месяцев текущего года туристический бизнес уплатил налогов в казну на 25,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила глава Государственного агентства по развитию туризма Украины Марьяна Олеськив на официальной странице в фейсбуке.

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Потери туристической отрасли и госбюджета в результате активной войны россии

По информации чиновницы, за первое полугодие прошлого года госбюджет Украины получил от туристической отрасли налогов на 1,08 миллиарда гривен. Сейчас этот показатель более чем на четверть ниже – 809,44 миллиона гривен.

Прирост дохода зафиксирован от деятельности туристических агентств, которые принесли в госбюджет на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако эта цифра – следствие ранних бронирований, которые украинцы сделали еще в довоенные месяцы,

– отметила Олеськив.

В то же время, наибольшая доля поступлений в бюджет за первые 6 месяцев 2022 года была оплачена гостиницами и санаториями – 461 миллион гривен. При этом она все равно на 30% ниже, чем в прошлом году.

Какие регионы сейчас наполняют госбюджет от туризма больше всего

Сейчас наибольшие размеры уплаченных налогов из туристической отрасли продемонстрировали следующие регионы Украины:

город Киев;

Львовская область;

Ивано-Франковская область;

Киевщина;

Одесская область.

Вместе с тем чиновница отмечает, что Киевщина и Одесская область уже продемонстрировали спад касательно размеров уплаченных налогов в этой отрасли.

Сколько налогов уплатила туристическая отрасль за первое полугодие 2022 года / Инфографика Марьяны Олеськив