Так, за перші 6 місяців поточного року туристичний бізнес сплатив податків до казни на 25,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила очільниця Державного агентства з розвитку туризму України Мар'яна Олеськів на офіційній сторінці у фейсбуці.

Читайте також Що таке GEO Pay та чому ним варто користуватися вже зараз

Втрати туристичної галузі і держбюджету унаслідок активної війни росії

За інформацією посадовиці, за перше півріччя минулого року держбюджет України отримав від туристичної галузі податків на 1,08 мільярда гривень. Нині цей показник більш ніж на чверть нижчий – 809,44 мільйона гривень.

Приріст доходу зафіксовано від діяльності туристичних агентств, які принесли до держбюджету на 41% більше коштів, ніж за аналогічний період минулого року. Однак ця цифра – наслідок ранніх бронювань, які українці зробили ще у довоєнні місяці,

– зазначила Олеськів.

Водночас найбільша частка надходжень до бюджету за перші 6 місяців 2022 року була сплачена готелями та санаторіями – 461 мільйон гривень. При цьому, вона все одно на 30% нижча, ніж торік.

Які регіони нині наповнюють держбюджет від туризму найбільше

Наразі найбільші розміри сплаченого податку з туристичної галузі продемонстрували такі регіони України:

місто Київ;

Львівська область;

Івано-Франківська область;

Київщина;

Одещина.

Разом з тим посадовиця зазначає, що Київщина та Одещина вже продемонструвала спад щодо розмірів сплачених податків у цій галузі.

Скільки податків сплатила туристична галузь за перше півріччя 2022 року / Інфографіка Мар'яни Олеськів