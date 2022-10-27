Без авто на топливе: Volkswagen назвала сроки полного перехода на производство только электрокаров

Немецкий концерн Volkswagen AG намерен полностью отказаться от производства авто на топливных двигателях в Европе. Полный переход на выпуск исключительно электрокаров автогигант обещает завершить не позже 2033 года.

Так, после указанного срока производства новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания от Volkswagen ожидать не следует. По словам гендиректора отдела Passenger Cars Томаса Шефера, к 2026 году автоконцерн намерен выпустить в общей сложности 10 новых электрических моделей, одну из которых будут продавать не менее чем за 25 тысяч евро.

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Планы Volkswagen

Немецкая Volkswagen, похоже, наращивает представительство на рынке электромобилей и уверенно шагает к отказу от производства авто с двигателями внутреннего сгорания. Дело в том, что еще недавно концерн прогнозировал полный переход на выпуск электромобилей в Европе между 2033 и 2035 годами, однако теперь заявляет о самой краткосрочной перспективе.

Отметим, что первая серия полностью электрических автомобилей Volkswagen ID намеревалась бросить вызов крупнейшему конкуренту на рынке – американской Tesla. Так, хэтчбек ID.3 в октябре 2020 года стал самым продаваемым электрокаром в Европе. Однако из-за проблем с программным обеспечением его дальнейшие поставки перенесли на 2023 год.

К слову, Томас Шефер, ранее возглавлявший VW Skoda, отметил, что концерн намерен существенно обновить ID.3 до следующего года. Он заявил, что эта модель электрокара сделает "значительный и заметный скачок вперед" с точки зрения качества, материалов и стабильности системы.