Так, після вказаного терміну виробництва нових автівок з двигунами внутрішнього згорання від Volkswagen очікувати не слід. За словами гендиректора відділу Passenger Cars Томаса Шефера, до 2026 року автоконцерн має намір випустити загалом 10 нових електричних моделей, одну з яких продаватимуть щонайменше за 25 тисяч євро.

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Плани Volkswagen

Німецька Volkswagen, схоже, нарощує представництво на ринку електромобілів і впевнено крокує до відмови від виробництва авто з двигунами внутрішнього згорання. Річ у тім, що ще нещодавно концерн прогнозував повний перехід на випуск електромобілів в Європі між 2033 і 2035 роками, проте тепер заявляє про найбільш короткотермінову перспективу.

Зауважимо, що перша серія повністю електрична автівок Volkswagen ID мала намір кинути виклик найбільшому конкурентові на ринку – американській Tesla. Так, хетчбек ID.3 у жовтні 2020 року став найпродаванішим електрокаром в Європі. Проте, через проблеми з програмним забезпеченням, його подальше постачання перенесли на 2023 рік.

До слова, Томас Шефер, який раніше очолював VW Skoda, зауважив, що концерн має намір суттєво оновити ID.3 до наступного року. Він заявив, що ця модель електрокара зробить "значний і помітний стрибок вперед" з точки зору якості, матеріалів та стабільності системи.

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