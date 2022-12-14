В Volkswagen рассказали, что спрос на электромобили в Европе снизился

В Volkswagen заявили, что из-за высоких цен на энергоносители в Европе падает спрос на электроавтомобили. Однако в США наоборот растет, что компенсирует низкую статистику продаж на другом континенте.

Гендиректор подразделения компонентов VW Томас Шмалл отметил, что североамериканский рынок "развивается чуть быстрее, чем мы ожидали в последние месяцы". Причиной тому стал закон о снижении инфляции в США.

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Также он спрогнозировал, что спрос в Европе возобновится в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Издание Bloomberg отметило, что доступность электромобилей остается ключевым вопросом, поскольку расходы на сырье и батареи остаются высокими, а потребители сталкиваются с высокими ценами на электроэнергию и инфляцией.

В компании будут искать альтернативные химикаты аккумуляторов, которые могут предложить меньшую эффективность, но меньшую стоимость в условиях роста цен на никель и кобальт. По словам Шмалла, альтернативы могут появиться на рынке уже в 2026 году.

Это означает меньшие батареи, потому что большие батареи в маленьких автомобилях стоят высоко,

– сказал Шмалл.

Он добавил, что в среднем владелец электроавтомобиля проезжает 40 километров в день, так что ему не нужен запас хода в 500 километров.