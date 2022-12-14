Гендиректор підрозділу компонентів VW Томас Шмалл зазначив, що північноамериканський ринок "розвивається трохи швидше, ніж ми очікували в останні місяці". Причиною цьому став закон про зниження інфляції в США.

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Також він спрогнозував, що попит у Європі має відновитися у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Видання Bloomberg відмітило, що доступність електромобілів залишається ключовим питанням, оскільки витрати на сировину і батареї залишаються високими, а споживачі стикаються з високими цінами на електроенергію та інфляцією.

Тож у компанії шукатимуть альтернативні хімікати акумуляторів, які можуть запропонувати меншу ефективність, але меншу вартість в умовах зростання цін на нікель і кобальт. За словами Шмалла, альтернативи можуть з’явитися на ринку вже у 2026 році.

Це означає менші батареї, тому що великі батареї в маленьких автомобілях коштують високо,

– сказав Шмалл.

Він додав, що в середньому власник електроавтомобіля проїжджає 40 кілометрів на день, тож йому не потрібен запас ходу у 500 кілометрів.