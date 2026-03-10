Прибыли тают на глазах: известный автопроизводитель страдает из-за Трампа
- Volkswagen сталкивается с финансовыми трудностями из-за американских тарифов и снижения позиций на китайском рынке, прогнозируя операционную рентабельность от 4% до 5,5% в 2026 году.
- Продажи электромобилей Volkswagen в Европе выросли на 56% в 2025 году, тогда как регистрация автомобилей Tesla упала на 27% за тот же период.
Volkswagen ждет еще один тяжелый год, в котором доминируют тарифы США и борьба за возвращение Китая. Сейчас автопроизводитель заявляет о падении операционной прибыли и прогнозирует лишь умеренное восстановление.
Почему и как Volkswagen теряет деньги?
Volkswagen сталкивается с давлением на основных рынках, где американские тарифы стоят компании миллиарды, пишет Reuters.
За последние годы Volkswagen потерял прибыли на своем ключевом рынке, Китае, уступив BYD в 2024 году и опустившись на третье место после Geely в 2025 году.
Немецкий автоконцерн, дочерние компании которого Porsche и Audi, также отметил трудности, ожидает операционную рентабельность от 4% до 5,5% в 2026 году, после 2,8% в 2025 году и 5,9% годом ранее:
- Операционная прибыль автопроизводителя в 2025 году сократилась более чем вдвое до 8,9 миллиарда евро, что ниже прогноза аналитиков в 9,4 миллиарда евро.
- Этому способствовали тарифы и дорогостоящее стратегическое изменение в Porsche, которая в прошлом году приостановила переход на электромобили из-за слабого спроса.
Что с продажами Volkswagen в Европе?
Продажи аккумуляторных электромобилей марки Volkswagen в Европе выросли на 56% в прошлом году по сравнению с 2024 годом, благодаря высоким продажам нового ID.7, пишет Reuters.
С другой стороны, регистрация автомобилей Tesla за тот же период снизилась на 27%. Volkswagen продал в Европе 274 278 электромобилей BEV, тогда как Tesla продала 236 357.
Небольшая, устаревшая линейка автомобилей Tesla сталкивается с жесткой конкуренцией в Европе как со стороны традиционных европейских автопроизводителей, так и со стороны растущего количества китайских конкурентов. Компания также столкнулась с негативной реакцией потребителей в Европе из-за поддержки генеральным директором Илоном Маском ультраправых партий на континенте,
– пишут в издании.
В общем электромобили сделали "значительный шаг вперед" в Европе в 2025 году, а регистрация электрокаров выросла на 29% по сравнению с предыдущим годом.
Новости автопроизводителей
Конфликт между США, Израилем и Ираном угрожает поставкам автомобилей из Азии из-за остановки судоходства в Ормузском проливе. Китайские, индийские и южнокорейские автопроизводители, такие как Chery, Hyundai и Toyota, значительно зависят от экспорта на Ближний Восток, что может привести к значительным финансовым потерям.
Японская компания Mazda вернулась на российский рынок, представив две модели кроссоверов CX-5 и CX-50, которые поставляются из Китая. В 2022 году Mazda продала свою долю в заводе во Владивостоке, но через структуры, связанные с материнской компанией, автомобили снова стали доступны в России.
Hyundai Motor потеряла возможность выкупить свой завод в России, продав его за 97 долларов, поскольку срок действия опциона истек.