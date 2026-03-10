Прибыли тают на глазах: известный автопроизводитель страдает из-за Трампа

Volkswagen ждет еще один тяжелый год, в котором доминируют тарифы США и борьба за возвращение Китая. Сейчас автопроизводитель заявляет о падении операционной прибыли и прогнозирует лишь умеренное восстановление.

Почему и как Volkswagen теряет деньги?

Volkswagen сталкивается с давлением на основных рынках, где американские тарифы стоят компании миллиарды, пишет Reuters.

За последние годы Volkswagen потерял прибыли на своем ключевом рынке, Китае, уступив BYD в 2024 году и опустившись на третье место после Geely в 2025 году.

Немецкий автоконцерн, дочерние компании которого Porsche и Audi, также отметил трудности, ожидает операционную рентабельность от 4% до 5,5% в 2026 году, после 2,8% в 2025 году и 5,9% годом ранее:

Операционная прибыль автопроизводителя в 2025 году сократилась более чем вдвое до 8,9 миллиарда евро, что ниже прогноза аналитиков в 9,4 миллиарда евро.

Этому способствовали тарифы и дорогостоящее стратегическое изменение в Porsche, которая в прошлом году приостановила переход на электромобили из-за слабого спроса.

Что с продажами Volkswagen в Европе?

Продажи аккумуляторных электромобилей марки Volkswagen в Европе выросли на 56% в прошлом году по сравнению с 2024 годом, благодаря высоким продажам нового ID.7, пишет Reuters.

С другой стороны, регистрация автомобилей Tesla за тот же период снизилась на 27%. Volkswagen продал в Европе 274 278 электромобилей BEV, тогда как Tesla продала 236 357.

Небольшая, устаревшая линейка автомобилей Tesla сталкивается с жесткой конкуренцией в Европе как со стороны традиционных европейских автопроизводителей, так и со стороны растущего количества китайских конкурентов. Компания также столкнулась с негативной реакцией потребителей в Европе из-за поддержки генеральным директором Илоном Маском ультраправых партий на континенте,

– пишут в издании.

В общем электромобили сделали "значительный шаг вперед" в Европе в 2025 году, а регистрация электрокаров выросла на 29% по сравнению с предыдущим годом.

