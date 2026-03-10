Чому і як Volkswagen втрачає гроші?
Volkswagen стикається з тиском на основних ринках, де американські тарифи коштують компанії мільярди, пише Reuters.
За останні роки Volkswagen втратив прибутки на своєму ключовому ринку, Китаї, поступившись BYD у 2024 році та опустившись на третє місце після Geely у 2025 році.
Німецький автоконцерн, дочірні компанії якого Porsche та Audi, також відзначив труднощі, очікує операційну рентабельність від 4% до 5,5% у 2026 році, після 2,8% у 2025 році та 5,9% роком раніше:
- Операційний прибуток автовиробника у 2025 році скоротився більш ніж вдвічі до 8,9 мільярда євро, що нижче прогнозу аналітиків у 9,4 мільярда євро.
- Цьому сприяли тарифи та дороговартісна стратегічна зміна в Porsche, яка минулого року призупинила перехід на електромобілі через слабкий попит.
Що з продажами Volkswagen у Європі?
Продажі акумуляторних електромобілівї марки Volkswagen у Європі зросли на 56% минулого року порівняно з 2024 роком, завдяки високим продажам нового ID.7, пише Reuters.
З іншого боку, реєстрація автомобілів Tesla за той самий період знизилася на 27%. Volkswagen продав у Європі 274 278 електромобілів BEV, тоді як Tesla продала 236 357.
Невелика, застаріла лінійка автомобілів Tesla стикається з жорсткою конкуренцією в Європі як з боку традиційних європейських автовиробників, так і з боку зростаючої кількості китайських конкурентів. Компанія також зіткнулася з негативною реакцією споживачів у Європі через підтримку генеральним директором Ілоном Маском ультраправих партій на континенті,
– пишуть у виданні.
Загалом електромобілі зробили "значний крок вперед" у Європі у 2025 році, а реєстрація електрокарів зросла на 29% порівняно з попереднім роком.
Новини автовиробників
Конфлікт між США, Ізраїлем та Іраном загрожує поставкам автомобілів з Азії через зупинку судноплавства в Ормузькій протоці. Китайські, індійські та південнокорейські автовиробники, такі як Chery, Hyundai та Toyota, значно залежать від експорту на Близький Схід, що може призвести до значних фінансових втрат.
Японська компанія Mazda повернулася на російський ринок, представивши дві моделі кросоверів CX-5 і CX-50, які постачаються з Китаю. У 2022 році Mazda продала свою частку у заводі у Владивостоці, але через структури, пов'язані з материнською компанією, автомобілі знову стали доступні в Росії.
Hyundai Motor втратила можливість викупити свій завод у Росії, продавши його за 97 доларів, оскільки строк дії опціону закінчився.