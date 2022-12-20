Чтобы компенсировать потери: Volkswagen заставляет работников китайского завода работать сверхурочно

Немецкий производитель автомобилей Volkswagen требует, чтобы сотрудники одного из заводов компании на Юге Китая работали сверхурочно. Таким образом концерн хочет компенсировать производственные потери, вызванные заболеванием части персонала на COVID-19.

Так, автопроизводитель организовал работников нескольких мастерских на фабрике в Фошане, провинция Гуандун, чтобы они работали по 11 часов в смену, в две смены на день, и не менее трех рабочих дней подряд. Таким образом Volkswagen пытается наверстать упущенную выгоду до конца года, рассказывает источник Bloomberg, предоставивший изданию служебную записку компании.

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Volkswagen внесла жесткие изменения в графики работы на китайском заводе

Отмечается, что сотрудники завода обычно работали восемь часов в смену. Тем не менее, на период с 19 и по 21 декабря в рабочий график были внесены жесткие коррективы, которые распространяются на некоторых работников линий сварки, покраски, сборки и ремонта авто.

По словам источника, такие меры Volkswagen принял на фоне того, что много рабочих завода заболели COVID-19. Как пишет Bloomberg, в Китае наблюдается очередной всплеск болезни и новая волна может еще раз нарушить глобальные цепочки поставок.

Хотя первые крупные вспышки коронавируса в этом году были сосредоточены в крупных городах, в частности в Пекине, уже есть признаки распространения болезни в производственные регионы. В частности, многие случаи COVID-19 зафиксировали и на заводе BMW в Шэньяне, что на севере КНР.

К слову, Volkswagen насчитывает сразу несколько крупных производственных центров в Китае, а именно в Чанчуне на Севере, Шанхае на Востоке и Фошане на Юге страны. Все три предприятия в начале года столкнулись с последствиями жесткой политики властей КНР относительно ковидных ограничений, в частности, недельными блокировками производства.

При этом, на протяжении всего года Volkswagen приходилось время от времени останавливать производство в Китае или менять рабочие графики. Добавим, что завод концерна в Фошане способен производить до 600 тысяч автомобилей моделей брендов VW и Audi.