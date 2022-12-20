Так, автовиробник організував працівників кількох майстерень на фабриці у Фошані, провінція Гуандун, аби вони працювали по 11 годин за зміну, у дві зміни на день і щонайменше три робочі дні підряд. Таким чином Volkswagen намагається надолужити втрачену вигоду до кінця року, розповідає джерело Bloomberg, яке надало виданню службову записку компанії.

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Volkswagen внесла жорсткі зміни до графіків роботи на китайському заводі

Зазначається, що співробітники заводу зазвичай працювали вісім годин за зміну. Проте, на період з 19 і до 21 грудня до робочого графіку було внесено жорсткі корективи, які поширюються на деяких працівників ліній зварювання, фарбування, збирання та ремонту авто.

За словами джерела, таких заходів Volkswagen вжив на тлі того, що чимало робітників заводу захворіли на COVID-19. Як пише Bloomberg, у Китаї спостерігається черговий сплеск хвороби й нова хвиля може вкотре порушити глобальні ланцюжки постачання.

Хоча перші великі спалахи коронавірусу цього року були зосереджені у великих містах, зокрема Пекіні, уже є ознаки поширення хвороби у виробничі регіони. Зокрема, чимало випадків COVID-19 зафіксували й на заводі BMW у Шеньяні, що на півночі КНР.

До слова, Volkswagen налічує одразу декілька великих виробничих центрів у Китаї, зокрема у Чанчуні на Півночі, Шанхаї на Сході та Фошані на Півдні країни. Усі три підприємства на початку року зіткнулись з наслідками жорсткої політики влади КНР щодо ковідних обмежень, зокрема тижневими блокуваннями виробництва.

Водночас, упродовж всього року Volkswagen доводилося час від часу зупиняти виробництво у Китаї або змінювати робочі графіки. Додамо, що завод концерну у Фошані здатен виробляти до 600 тисяч автівок моделей брендів VW та Audi.

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