На Волыни подделывали стиральные порошки: какие бренды стали жертвами

В Волынской области обнаружили подпольный цех, который изготавливал стиральные порошки. Злоумышленники маскировали свой товар под продукцию известных на весь мир компаний.

Разоблачение подпольного производства

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили подпольный цех на Волыни, который занимался производством стирального порошка. Свой товар злоумышленники сбывали как продукцию Ariel, Persil и Tide.

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Производство и складирование подпольного товара происходило на территории Луцкого района. На поддельную продукцию клеили этикетки известных иностранных брендов.

Под видом оригинала поддельный товар продавали по всей территории Украины,

– сообщили в БЭБ.

Во время обысков было обнаружено 17 тонн готовой поддельной продукции. Также работники БЭБ сообщили об оборудовании, сырье и упаковочную тару.

Злоумышленники продавали тонны поддельного товара / Фото БЭБ

На все имущество, которое изъяли работники БЭБ, наложили арест. Его ориентировочная стоимость составляет 1 миллион гривен.

Длительная борьба с подделками

В прошлом году детективы БЭБ разоблачили в Кировоградской области подпольную швейную фабрику. На ней подделывали одежду и аксессуары более 20 мировых брендов. Для того, чтобы вывести товар, нужно было аж 15 грузовиков.