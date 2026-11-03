ТЦ простаивали из-за тревог почти 10 рабочих дней: где ситуация хуже всего
В октябре 2026 года торговые центры в Украине вновь потеряли рекордную долю рабочего времени из-за воздушных тревог. Их доля в часах работы ТЦ достигла 32,5% – это больше, чем в сентябре, и почти втрое превышает показатель годичной давности.
Как долго торговые центры не работали из-за тревог
За месяц выросли все отслеживаемые показатели: количество тревог, количество тревог в рабочее время ТЦ, продолжительность тревог, продолжительность тревог в рабочее время ТЦ, пишет UCSC.
По итогам октября доля времени воздушных тревог в период работы торговых центров составила 32,5%. Это на 1,7 процентных пункта больше, чем в сентябре 2026 года, когда показатель достиг 30,8%.
В то же время 36,7% всех тревог, прозвучавших в октябре, были красного уровня. Месяцем ранее доля таких тревог была выше – 39,1%:
- В среднем по Украине вынужденный простой торговых центров из-за воздушных тревог с начала полномасштабного вторжения уже достиг 186,3 рабочего дня.
- Только за октябрь 2026 года ТЦ потеряли еще 9,8 рабочего дня.
В каких областях ситуация с тревогами наихудшая
Больше всего ситуация с безопасностью ухудшилась в Днепропетровской области, а также в ряде центральных и западных областей. В частности, речь идет о Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Винницкой и Житомирской областях.
В то же время в некоторых регионах отмечено улучшение. Меньше времени во время работы торговых центров тревоги длились в Черкасской, Полтавской, Одесской и Херсонской областях, а также в Киеве.
Наименее затронутыми остаются западные области – Львовская, Ивано-Франковская и Черновицкая. Там на воздушные тревоги приходится менее 3% рабочего времени торговых центров.
Пятерка регионов, где тревоги чаще всего звучали в период с 10:00 до 21:00, не изменилась. Согласно приведенным в исследовании данным, показатели такие:
- Донецкая область – 96,5%;
- Запорожская область – 85%;
- Сумская область – 76,4%;
- Черниговская область – 76,4%;
- Харьковская область – 62,2%.
Как изменилась ситуация по сравнению с сентябрем
В сентябре доля времени, в течение которого торговые центры были вынуждены приостанавливать работу из-за воздушных тревог, уже достигла 30,8%. На тот момент это был новый антирекорд для отрасли, несмотря на внедрение новой системы воздушных тревог.
Для сравнения:
- в сентябре 2025 года показатель составлял 14,1%;
- в августе 2026 года – 22%;
- в сентябре 2026 года – уже 30,8%.
Тогда средний рост доли тревог в рабочее время ТЦ в пятерке регионов составлял примерно 7%. Ухудшение ситуации зафиксировали не только вблизи линии фронта: существенно возросло количество тревог в Черкасской, Кировоградской и Житомирской областях.