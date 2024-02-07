Новые протесты поляков: когда ждать блокировки границ

Несмотря на предварительные договоренности, митингующие вернутся на украинскую границу. Стала известна дата начала их акции.

Когда может продолжиться забастовка

Представители украинской таможни сообщили, что 9 февраля начнется новая забастовка польских фермеров. Блокировать будут один из крупнейших пунктов пропуска на границе "Дорогуск – Ягодин".

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Информации относительно блокирования других пунктов пропуска нет. "Дорогуск – Ягодин" перекроют с помощью техники в 11:00 (по киевскому времени).

Местные власти утвердили проведение митинга поляков с 9 февраля по 9 марта. Грузовики из Украины будут пропускать, однако, не более одной машины в час. Такие же правила будут действовать для перевозчиков с польской стороны.

Почему будут продолжать протест

Несмотря на блокирование границы, ограничений будут избегать гуманитарные грузы, цистерны с топливом и автобусы.

Начиная с 6 ноября и до 16 января, продолжался протест польских перевозчиков. Блокада возникла из-за решения Евросоюза, относительно продления беспошлинного экспортного режима для грузов из Украины.

Протест смогло остановить правительство Польши. Однако протестующие уточнили, что это не конец их выступления, блокада будет продолжаться пока требования польских фермеров не выполнят.

, что из всех разблокированных пунктов пропуска именно "Дорогуск – Ягодин" показывал одни из лучших показателей.