Коли може продовжитись страйк

Представники української митниці повідомили, що 9 лютого розпочнеться новий страйк польських фермерів. Блокуватимуть один з найбільших пунктів пропуску на кордоні"Дорогуськ – Ягодин".

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Інформації відносно блокування інших пунктів пропуску немає. "Дорогуськ – Ягодин" перекриють за допомогою техніки об 11:00 (за київським часом).

Місцева влада затвердила проведення мітингу поляків з 9 лютого до 9 березня. Вантажівки з України пропускатимуть, однак, не більш як одну машину в годину. Такі ж правила діятимуть для перевізників з польської сторони.

Зверніть увагу! Попри блокування кордону, обмежень уникатимуть гуманітарні вантажі, цистерни з пальним та автобуси.

Чому продовжуватимуть протест

Починаючи з 6 листопада і до 16 січня тривав протест польських перевізників. Блокада виникла через рішення Євросоюзу, відносно продовження безмитного експортного режиму для вантажів з України.

Протест зміг зупинити уряд Польщі. Однак, протестувальники уточнили, що це не кінець їхнього виступу, блокада триватиме поки вимоги польських фермерів не виконають.

Цікаво, що з усіх розблокованих пунктів пропуску саме "Дорогуськ – Ягодин" показував одні з найкращих показників.