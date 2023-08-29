Запрет стран ЕС на импорт Украинского зерна: Украина ожидает немедленной реакции Еврокомиссии

Польша и несколько стран ЕС хотят запретить ввозить украинское зерно до конца года. Эта позиция идет вразрез с тем, что было согласовано с ЕС.

Польша хочет ввести эмбарго на украинское зерно до конца 2023 года в одностороннем порядке. Ее примеру могут последовать Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния.

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Украина надеется на реакцию Евросоюза

Лидеры ЕС подчеркнули, что после 15 сентября эмбарго на украинское зерно перестанет действовать и совместное решение должны поддержать все страны Евросоюза. Если кто-то решит действовать по своему усмотрению – будет вынужден отвечать за это, даже за счет санкций.

Как заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, Украина также надеется на скорую реакцию Еврокомиссии, если возникнет такая ситуация.

Принципы Единого рынка ЕС и положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС нарушать нельзя ни при каких обстоятельствах,

– подчеркнул чиновник.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также уверяла президента Украины Владимира Зеленского, что после 15 сентября ни о каком эмбарго на украинское зерно в рамках ЕС не может быть и речи.

"У меня есть договоренность с кабинетом президентки, что любые факты блокирования украинского транзита мы немедленно будем доказывать и требовать ответной реакции", – заверил Жовква.

Также в ЕС уже готовятся к контрмерам на случай, если Польша воплотит свой замысел в реальность и закроет границу для украинского зерна.