The Economist назвал, какие страны больше всего пострадают от возможного возвращения Трампа к власти

Результаты президентских выборов в США значительно повлияют на американскую политику. В случае возвращения Трампа больше всего пострадают те страны, которые в значительной степени зависят от США.

Компания Economist Intelligence Unit составила рейтинг 70 крупнейших торговых партнеров Америки. Рейтинг, который EIU называет "индексом риска Трампа", основывается на подверженности стран влиянию американской политики в области торговли, безопасности и миграции.

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На какие страны повлияет возможное возвращение Трампа

Мексика, крупнейший торговый партнер Америки, возглавляет список с результатом 71 балл из 100. Строгие миграционные правила могут повлиять на миллионы мексиканцев, которые въезжают в Америку как легально, так и нелегально.

Еще пять стран Латинской Америки входят в первую десятку: Коста-Рика и Панама занимают второе и пятое места соответственно. Все из-за низких расходов на вооружение и оборону, а также зависимости от американской военной помощи. Доминиканская Республика, Сальвадор и Гондурас занимают высокие позиции в рейтинге из-за своей уязвимости к более жесткой миграционной политике: денежные переводы из Америки составляют от 8% до 23% ВВП.

Германия занимает третье место, самое высокое среди всех союзников НАТО. Во время своего первого срока Трамп хотел вывести более 12 000 американских войск из Германии и критиковал низкие расходы страны на оборону (члены НАТО должны тратить не менее 2% ВВП). Во время второго срока Трамп может угрожать сокращением военной помощи Украине, чтобы заставить союзников повысить собственные расходы на оборону,

– говорится в материале.

Китай, против которого Трамп вел торговую войну во время своего первого срока, занимает самый высокий рейтинг среди всех стран Азии и шестое место в общем зачете. Трамп дал сигнал, что он хочет более решительного отделения от Китая и угрожал ввести 60% пошлины на китайские товары.

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Страны, которые меньше зависят от Америки, занимают самые низкие позиции. Саудовская Аравия набирает менее десяти баллов из 100 из-за уменьшения ее зависимости от американской торговли (за исключением закупки оружия). Австралия также занимает низкое место в рейтинге, поскольку она наладила более прочные торговые связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Россия, которая уже была отрезана от большинства форм торговли с Западом, занимает 63 место в рейтинге.

К слову, ранее стало известно, что вице-президент США Камала Харрис опередила кандидата от республиканцев Дональда Трампа в четырех из семи ключевых штатах, которые, вероятно, решат исход выборов.