Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели агентство Bloomberg и компания Morning Consult.
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Харрис имеет преимущество над Трампом:
- в Аризоне – 49% опрошенных за вице-президента США, против 47% за экс-президента,
- Висконсини – 50% против 47,
- Мичигане – 53% против 42%,
- и Неваде – 47% против 45%.
В то же время оба кандидата имеют одинаковый уровень поддержки в штате Джорджия (47%).
Среди двух ключевых штатов, оставшихся, Трамп опережает Харрис в Пенсильвании – 50% против 46% и Северной Каролине – 50% против 46%.
В общем действующий вице-президент США опережает экс-президента на 1 процентный пункт – за Харрис 48% респондентов, за Трампа 47%,
– говорится в сообщении.
Заметим, что Джо Байден – действующий глава Белого дома в аналогичном опросе в начале июля проигрывал Трампу на 2% – 47% против 45%.